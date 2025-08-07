Gündem

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Duyuru Geldi

sermaye-piyasasi-kurulu-ndan-duyuru-geldi

SUÇ DUYURUSU VE PARA CEZALARI AÇIKLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültende yer alan bilgilerle dikkat çekti. Yapılan açıklamada, belirli şirketlere yönelik hukuki işlemler başlatıldığı ifade edildi.

ŞİRKETLERE UYGULANAN CEZALAR

SPK, bazı şirketlerin yasaları ihlal etmesi durumunda para cezaları uyguladığını duyurdu. Yapılan kontroller sonucunda belirlenen ihlallere göre, bu şirketlere çeşitli oranlarda yaptırımlar uygulanacak.

GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Kurul, piyasa düzeninin sağlanması ve yatırımcıların korunması amacıyla gereken adımları atmaya devam ediyor. Yapılan suç duyuruları ve uygulanan cezalarla birlikte, piyasa güvenliğini artırmak hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.