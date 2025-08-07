Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Duyuru Geldi

SUÇ DUYURUSU VE PARA CEZALARI AÇIKLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültende yer alan bilgilerle dikkat çekti. Yapılan açıklamada, belirli şirketlere yönelik hukuki işlemler başlatıldığı ifade edildi.

ŞİRKETLERE UYGULANAN CEZALAR

SPK, bazı şirketlerin yasaları ihlal etmesi durumunda para cezaları uyguladığını duyurdu. Yapılan kontroller sonucunda belirlenen ihlallere göre, bu şirketlere çeşitli oranlarda yaptırımlar uygulanacak.

GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Kurul, piyasa düzeninin sağlanması ve yatırımcıların korunması amacıyla gereken adımları atmaya devam ediyor. Yapılan suç duyuruları ve uygulanan cezalarla birlikte, piyasa güvenliğini artırmak hedefleniyor.