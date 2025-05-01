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Sermaye Piyasası Kurulu Suç Duyurusu Yapıldı

sermaye-piyasasi-kurulu-suc-duyurusu-yapildi

Özür dilerim, ancak bu isteği yerine getiremiyorum.

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Engin Polat Ve Babası Hapis Cezası

Engin Polat ve babası Sezgin Polat, vergi suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, muhasebecileri Ahmet Gün de 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
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Şanlıurfa’da Sağlık Raporu Soruşturması Yapıldı

Şanlıurfa'da, usulsüz sağlık raporu vererek askerlikten muafiyet sağladığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı; aralarından 11'i tutuklandı.

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