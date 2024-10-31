Serpil Örümcer’den Sağlık Sorunu Açıklaması!

KÖTÜ HABERLE GÜNDEME GELDİ

Serpil Örümcer’den üzücü bir haber geldi. 71 yaşındaki sanatçı, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Örümcer, “Ayağımın kesilme ihtimali varmış…” ifadelerini kullandı. Bir dönemin öne çıkan sanatçılarından olan Serpil Örümcer, Yeşilçam’ın “Bayan Bacak”ı olarak tanınırken, merhum sanatçı Berkant ile yaşadığı büyük aşk ile de hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir zor bir yaşam mücadelesi veren Serpil Örümcer, sağlık sorunları nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ

Serpil Örümcer, 1967 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra, sesi ve oyunculuğuyla şöhreti yakaladı. “Samanyolu” şarkısının ünlü sanatçısı Berkant ile yaptığı evlilik de onun yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Ancak şu an, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu bacağındaki kırıklar nedeniyle yatakta zor bir süreçten geçiyor.

YARDIM TALEBİ VE RİSKLER

Örümcer, sosyal medya hesabında şu şekilde ifade etti: “Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim.” Örümcer, özel hastanelerde ameliyat olmasının mümkün olmadığını belirterek, “Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum” diye ekledi.