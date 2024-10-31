Serseri Kurşun Halı Sahadan Döneni Vurdu

Olay Detayları

Olay, Küçükçekmece Bağlar caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve bir şahsı ayağından yaraladıkları kişiler, cadde üzerinde gördükleri bu şahsı vurmak için ateş etti. Ancak bu sırada halı sahadan evine dönmekte olan 19 yaşındaki Muhamed Mutluay, aracının içerisinde vuruldu.

Yardım Çağrısı

Muhamed Mutluay’ın vurulduğunu gören arkadaşları, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra talihsiz genci hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye alınan Muhamed Mutluay’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis Çalışmaları

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yerel bir tanık olay hakkında, “10 gün önce oldu, o çocuklardan birisini vurdular burada” ifadesini kullandı.