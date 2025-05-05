Sesli İletişim Tarih Oldu

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SKYPE HİZMETİ SONLANDIRILDI

Sesli ve görüntülü iletişim imkanı sunan Skype, 20 yıldan uzun bir sürenin ardından kullanımdan kaldırıldı. Microsoft, 2003 yılında piyasaya sürülen ve 2010 yılında 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan bu uygulamanın hizmetlerine, “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlamak amacıyla” son verileceğini açıkladı.

MICROSOFT TEAMS’A GEÇİŞ YAPILACAK

Microsoft, Skype kullanıcılarına yönelik yapılan duyuruda, Skype’taki kullanıcı verilerinin otomatik olarak Microsoft Teams uygulamasına aktarılacağını belirtti. Şirket, artık Microsoft Teams uygulamasına daha fazla odaklanacağını ifade etti. Bu değişim, kullanıcıların daha modern ve entegre bir iletişim deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

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