Sessiz Albümle Yapay Zeka Protestosu

PROTESTO HEDEFİ: YAPAY ZEKA TELİF HAKKI DEĞİŞİKLİKLERİ

1.000’den fazla müzisyen, yapay zeka telif hakkı değişikliklerini protesto etmek için sessiz albüm yayınladı. Albüm, boş stüdyoların ve performans alanlarının kayıtlarını içeriyor. Organizasyonun sözcüleri, hükümetin planlarının hayata geçmesi durumunda sanatçıların geçim kaynakları ve yaratıcılıkları üzerinde potansiyel olumsuz etkiler doğurabileceğini belirtiyor. techspot.com’un haberine göre Birleşik Krallık’ta AI şirketlerine, yasal olarak sahip oldukları herhangi bir materyali kullanarak modellerini eğitme fırsatını sunan teklifler gündemde. Bu durum, çalışmalarının bu şekilde kullanılmasını istemeyen yaratıcılar için haksız ve uygulanması zorlu bir seçenek haline geliyor.

DEVLET POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Albümün arkasındaki İngiliz besteci ve eski yapay zeka yöneticisi Ed Newton-Rex, “Hükümetin önerisi, ülkenin müzisyenlerinin yıllarca süren emeklerini yapay zeka şirketlerine ücretsiz olarak devretmelerine yol açacak ve bu şirketlerin müzisyenlerin çalışmalarını kullanarak onları rekabetten dışlayabilmesine imkan tanıyacak.” diyerek duruma tepki gösteriyor. Newton-Rex, “Bu, yalnızca müzisyenler için felaketle sonuçlanmakla kalmayacak, aynı zamanda tamamen gereksiz bir plan. İngiltere, yaratıcı endüstrilerini yok etmeden de yapay zeka alanında lider olabilir.” şeklinde de ekliyor.

ALBÜMDEN ANLAM DOLU MESAJLAR

Albümdeki 12 sessiz parçanın sorumlu sanatçısı belirtilmiyor ancak 1.000’den fazla sanatçı, ortak yazar olarak listeleniyor. Kate Bush’un bu parçalardan birini stüdyosunda kaydettiği düşünülüyor. “Geleceğin müziğinde sesimiz duyulmadan mı kalacak?” sorusunu soran Kate Bush, popülaritesini artıran “Running Up That Hill (A Deal with God)” parçasıyla dikkat çekiyor. Diğer ortak yazarlar arasında Tori Amos, Billy Ocean, The Clash, Blur/Gorillaz’dan Damon Albarn ve Annie Lennox bulunuyor. Albümdeki parça listeleri, “İngiliz hükümeti, AI şirketlerinin lehine müzik hırsızlığını yasallaştırmamalı.” mesajını taşıyor. Albüm şu an Spotify’da dinlenebilir durumda ve tüm gelirler, mevcut ve emekli müzisyenleri destekleyen İngiltere merkezli yardım kuruluşu Help Musicians’a aktarılacak.

DEVLETİN CEVABI VE HÜKÜMET STRATEJİSİ

Albüme yanıt veren bir hükümet sözcüsü, mevcut telif hakkı ve yapay zeka yasalarının yaratıcı endüstriler, medya ve yapay zeka sektörünün “tam potansiyellerine ulaşmasını” engellediğini ifade etti. Sözcü, “Bu sektörlerle kapsamlı bir şekilde etkileşimde bulunduk ve bulmaya devam edeceğiz. Herhangi bir karar alınmadı.” şeklinde ekleme yaptı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkeyi yapay zeka alanında küresel bir lider konumuna getirmek amacıyla bir strateji taslağı hazırladığı biliniyor. Bu taslak, yapay zeka büyüme bölgeleri, Ulusal Veri Kütüphanesi ve 2030 yılına kadar süper bilgisayar gücünü yirmi kat artırma gibi önemli girişimlerle yapay zeka fırsatları eylem planını başlatmayı hedefliyor. Ayrıca, verimliliği artırmak için yapay zekanın kamu hizmetlerine entegre edilmesi planlanıyor. Telif hakkı yasası değişiklikleriyle ilgili hükümetin istişaresi ise bugün sona eriyor. “Make It Fair” sloganını taşıyan diğer protestolar arasında yer alan birkaç günlük gazete de dikkat çekiyor. The Times’da ise film yapımcısı Barbara Broccoli, Bridget Jones’un yazarı Helen Fielding, aktör Stephen Fry, besteci Andrew Lloyd Webber ve müzisyen Ed Sheeran’ın da aralarında bulunduğu 34 yaratıcının imzaladığı tekliflere karşı sert eleştiriler içeren bir mektup yayınlandığı bildiriliyor.