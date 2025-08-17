Seul’de Hologramlı Polis, Güven Sağlıyor

HÜKÜMETİN YENİ GÜVENLİK ÖNERİSİ

Güney Kore’nin başkenti Seul’de her akşam 19.00-22.00 saatleri arasında Jung-gu bölgesindeki bir parkta 170 cm boyunda, üniformalı bir polis hologramı gözüküyor. Bu hologram, “Acil durumlarda polis anında müdahale edecektir” ve “Her yerde güvenlik kameraları bulunmaktadır” mesajlarıyla vatandaşlara hitap ediyor.

SUÇ ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR

Hologram, geçen yıl ekim ayında, holografik içerik üreten Hologrammica şirketi tarafından deneme amaçlı olarak yerleştirildi. Seul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu sistemin kurulumu sonrasında park çevresindeki suç oranı yaklaşık yüzde 22 azalmış durumda. Jungbu Polis Merkezi Müdürü Ahn Dong-hyun, “Hologram, vatandaşlara psikolojik güven sağlıyor ve düzensiz davranışları önleyici etki gösteriyor. Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarını genişletmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanıyor. Polis, hologramın suçluları yakalamak için tasarlanmadığını, fakat varlığının caydırıcı etkisinin güçlü olduğunu belirtiyor.

TOPLUMSAL TEPKİLER VE YORUMLAR

Ancak, kamuoyunun tepkisi farklı yönlerde gelişiyor. Sosyal medyada birçok kişi hologramı “modern bir korkuluk” olarak tanımlarken, bazıları ise durumu “parkta gezen hayalet polis” şeklinde yorumluyor.