Sevan Nişanyan, Etimoloji Alanında Tanınan Yazar

SEVAN NİŞANYAN VE KİMLİĞİ

Sevan Nişanyan, dikkat çekici yorumları ve değerlendirmeleriyle katıldığı programlarda öne çıkan bir isim. “Sevan Nişanyan kimdir? Sevan Nişanyan kaç yaşında, nereli?” soruları sıkça soruluyor. Sevan Bedros Nişanyan, etimoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan bir yazardır. Geçmişte Agos ve Taraf gibi yayınlarda köşe yazarlığı yaptı ve birden fazla seyahat kitabı kaleme aldı. Nişanyan’ın başarıları arasında 2004 yılında Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü’nü alması da bulunuyor.

HAPİSTEN FIRAR VE YUNANİSTAN SÜRECİ

Nişanyan, 2017 yılında hapisten firar ettikten sonra Yunanistan’ın Sisam adasında dört yıl boyunca yaşadı. Ekim 2021’de Belgrad üzerinden Sisam adasına dönerken, Yunanistan makamları tarafından persona non grata ilan edilerek sınırdışı edildi. Yunanistan’a dönmek için 2,5 ay bekleyen Nişanyan, Ermeni Büyükelçiliği tarafından mahkeme kararına göre 15 gün içinde Yunanistan’ı terk etmesi gerektiği belirtildi. Ermenistan vatandaşı olduğu için “isterse Ermenistan’a gidebilir” bildirimi yapıldı.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİM HAYATI

Sevan Bedros Nişanyan, 21 Aralık 1956 tarihinde Türk-Ermeni bir ailede dünyaya geldi. İlköğrenimini Pangaltı Mıhitaryan Okulunda tamamladı ve 1968 yılında Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen İlkokullararası Bilgi ve Kültür Yarışması’nda üçüncülük elde etti. Ortaöğrenim hayatını ise Işık Lisesi ve Robert Lisesinde tamamladı. Robert Lisesi hakkında, “İçinde bulunup da sevdiğim ilk ve muhtemelen son kurum” ifadelerini kullandı. 1974 yılında üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Yale Üniversitesi’nde felsefe okudu ve Columbia Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktorasına kabul edildi, ancak Latin Amerika siyasi partileri konusundaki doktora tezini tamamlamadan Türkiye’ye geri döndü.