Sevda Güçlü’nün Korkunç İfadesiyle Şok Eden Olay

Olay, dün saat 15.30 sularında Güzelyalı Yat Limanı’nda meydana geldi. Sevda Güçlü, oğlu Muhammet Boran Güçlü ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda Güçlü, kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başarırken, oğlu ne yazık ki boğularak hayatını kaybetti.

OLAY ANINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Olayın, Ömer Y.’nin psikolojik sorunları olan ablasını takip etmesi ile meydana geldiği öğrenildi. Ankara’da eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Sevda Güçlü’nün, Osmangazi ilçesindeki evinden çıkıp Mudanya’ya gittiğini öğrenen kardeşi Ömer Y., ablasının izini sürmeye başladı. Güzelyalı’daki caminin yakınında ıslak kıyafetleriyle otururken gördüğü ablası, “Ölmek istiyordu, ben de onu denize ittim” demesi üzerine koşarak sahile gitti. Ömer Y., Muhammet Boran Güçlü’nün sahile vuran cansız bedenini buldu.

YENİ BİR KAYIP YAŞANDI

Dayısının kucağına alarak otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Muhammet Boran Güçlü’nün, hastaneye geldiğinde yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Sevda Güçlü, ifadesinde oğlu için, “Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım” dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Olayın meydana gelmesinin ardından bölgedeki polis ekiplerini gören vatandaşlar, durumu öğrenince büyük bir şok yaşadı ve üzüntü duydu. Necdet Topoğlu isimli bir vatandaş, “Burada kalabalık oluşturmuştu. Annesi çocuğunu öldürmüş. Çok üzücü bir durum. Çocukların savunmasız olduğunu hatırlamalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız” şeklinde ifadelerde bulundu.