Sevda Güçlü’nün Korkunç İfadesiyle Şok Eden Olay

sevda-guclu-nun-korkunc-ifadesiyle-sok-eden-olay

Olay, dün saat 15.30 sularında Güzelyalı Yat Limanı’nda meydana geldi. Sevda Güçlü, oğlu Muhammet Boran Güçlü ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra Sevda Güçlü, kendi imkanlarıyla denizden çıkmayı başarırken, oğlu ne yazık ki boğularak hayatını kaybetti.

OLAY ANINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Olayın, Ömer Y.’nin psikolojik sorunları olan ablasını takip etmesi ile meydana geldiği öğrenildi. Ankara’da eşiyle bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu belirtilen Sevda Güçlü’nün, Osmangazi ilçesindeki evinden çıkıp Mudanya’ya gittiğini öğrenen kardeşi Ömer Y., ablasının izini sürmeye başladı. Güzelyalı’daki caminin yakınında ıslak kıyafetleriyle otururken gördüğü ablası, “Ölmek istiyordu, ben de onu denize ittim” demesi üzerine koşarak sahile gitti. Ömer Y., Muhammet Boran Güçlü’nün sahile vuran cansız bedenini buldu.

YENİ BİR KAYIP YAŞANDI

Dayısının kucağına alarak otomobiliyle Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Muhammet Boran Güçlü’nün, hastaneye geldiğinde yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Sevda Güçlü, ifadesinde oğlu için, “Muhammet ölmek istiyordu. Birlikte canımıza kıymaya karar verdim. Denize girdik. Onu elimle ittim. Sonra ulaşamadım. Ben de sahile çıktım” dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Olayın meydana gelmesinin ardından bölgedeki polis ekiplerini gören vatandaşlar, durumu öğrenince büyük bir şok yaşadı ve üzüntü duydu. Necdet Topoğlu isimli bir vatandaş, “Burada kalabalık oluşturmuştu. Annesi çocuğunu öldürmüş. Çok üzücü bir durum. Çocukların savunmasız olduğunu hatırlamalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız” şeklinde ifadelerde bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.
Gündem

Yılmaz Vural’dan Transfer Açıklaması ve Eleştiriler

Boşta olan teknik direktör Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takım ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, futbol dünyasında dikkat çekti.
Gündem

Dış Ticarette Aralık Ayında Yüzde 13 Artış Gerçekleşti

2025 Aralık ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 13 artarken, dış ticaret haddi 7,2 puanlık artışla 92,4 seviyesine ulaştı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.