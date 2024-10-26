Sevgilisi Alıkoydu, Tehdit Etti!

Olayın Gelişimi

Bursa’da, A.K. isimli şahısın sevgilisi Ayşe Ç.’yi havalı tüfekle vurduğu ve yaklaşık 1 ay boyunca alıkoyduğu belirtiliyor. Ayşe Ç., vurulduktan 4 gün sonra hastaneye götürüldüğünü, röntgen çekildiğinde ayağında saçma kaldığını gördüğünü ancak bir daha tedavi olmaya gitmediğini ifade etti. A.K.’den şikayetçi olan Ayşe Ç., uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen tehdit mesajları aldığını belirtti. “Ölmek istemiyorum. Bir kadın cinayetine kurban gitmek istemiyorum” dedi.

Ayrılma ve Yeni İlişki

Ayşe Ç., eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte annesinin Yalova’daki evinde yaşamaya başladı. Sosyal medyadan tanıştığı A.K. ile sevgili olan Ayşe Ç., ağustosta Bursa’ya geldi ve A.K.’nin evine taşındı. Burada, 24 Eylül’de kıskançlık nedeniyle bir tartışma sonucu A.K. tarafından havalı tüfekle vuruldu. Ayşe Ç., 4 gün boyunca evde hapsedilerek şiddet gördü.

Hastanede Durum

Ayşe Ç., hastaneye götürüldüğünde, korkusundan dolayı şikayetçi olmadığını, ayağını kapıya vurduğunu söyledi. Ayağı alçıya alındı. A.K.’nin arkadaşıyla evde yalnız kaldığında, fırsat bulup Yalova’ya kaçmayı başardı. A.K. hakkında şikayetçi olduktan sonra serbest bırakıldı ve uzaklaştırma kararı alındı.

Anlatılan Olaylar ve Yaşanan Şiddet

Ayşe Ç., A.K. ile tartıştıkları o günü şu şekilde anlattı: “Banyoya girdim. 1-2 dakika sonra banyoya elinde tüfekle geldi. Tüfeği bana doğrulttu. Bu sırada gözlerimin içine bakıyordu.” Ayşe Ç., daha sonra tüfeğin ateş alarak ayağına isabet ettiğini ifade etti. Ardından başka bir şiddet eylemi olarak A.K.’nın eline demir sopa alıp kendisine vurduğunu bildirdi.

Sonraki Süreç ve Ameliyat

Ayşe Ç., Yalova’ya döndükten sonra 19 Ekim’de sol kemiğine isabet eden saçmanın ameliyat ile çıkarıldığını söyledi. “Evden kaçabilmem için bir imkan yoktu,” diyen Ayşe Ç., A.K.’nın kendisine uyguladığı şiddeti ve nasıl kaçtığını anlattı.

Gelecek Korkusu ve Tehditler

Ayşe Ç., A.K. tarafından sürekli tehdit edildiğini belirterek, “Uzaklaştırma kararı aldırdım. Buna rağmen bana tehdit mesajları atıyor. Benim can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Ayşe Ç., yaşadığı travmanın etkileriyle birlikte, bir ay boyunca ayağında saçma ile gezdiğini, tedirginlik içinde evden çıktığını ve en sonunda arkadaşının yardımıyla hastaneye gitmeyi başardığını ifade etti.