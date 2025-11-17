Sevilla’da Kader Maçı Canlı Yayın ile İzlenebilecek

Sevilla’da kritik karşılaşma: TV8’de canlı yayın

Türkiye ile İspanya arasındaki karşılaşma, TSİ 22.45’te Sevilla’nın La Cartuja Stadı’nda gerçekleştirilecek. Bu zorlu mücadelenin hakemliğini Almanya Futbol Federasyonu’na bağlı Felix Zwayer yapacak. Yardımcı hakemlik görevleri Robert Kempter ve Christian Dietz’e, dördüncü hakemlik ise Sven Jablonski’ye ait olacak. Mücadele, TV8 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LEADERSHIP İÇİN GEREKEN ŞART

E Grubu’ndaki son maçlar öncesinde, hem İspanya hem de Türkiye, grubu ilk iki içerisinde tamamlama garantisi elde etti. Ay-yıldızlı takım, 12 puanla ikinci sırada yer alırken, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Türkiye’nin kazanması durumunda, genel averaj hesaplaması yapılacak. İspanya’nın, Türkiye karşısında 14 gol farkla bir avantajı mevcut. Türkiye’nin liderlik ve Dünya Kupası’na doğrudan katılım için tek matematiksel şansı, İspanya’yı 7 farklı bir skorla mağlup etmekten geçiyor.