Şevket Çoruh’un Annesine Veda Günü

NİHAİ VEDA

Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh’un annesi Neriman Çoruh, hayatını kaybetti. Vefat haberini Şevket Çoruh’un kızı Gülenay Çoruh, sosyal medya üzerinden duyurdu. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 82 yaşında hayata veda eden Neriman Çoruh, eski belediye başkanı Osman Nuri Erdoğan ve merhum İsmet Erdoğan’ın ablasıydı. Gülenay Çoruh, “Babaannem Neriman Çoruh rahmetli olmuştur. 28 Ekim Pazartesi öğlen namazına müteakip Üsküdar Bülbüldere Camii’nde kılınacak namaz sonrası mezarlığa defin olacaktır. Başımız sağ olsun.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

DEFİNE GÜZEL BİR TÖREN

Öğle namazının ardından, Neriman Çoruh Üsküdar Bülbüldere Camii’nde kılınan namaz sonrası aynı yerde bulunan mezarlığa defnedildi. Çoruh’un dostları, bu zorlu süreçte onu yalnız bırakmadı. Türk televizyon tarihinin en uzun süre yayında kalan dizisi Arka Sokaklar’da yer alan oyuncular, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven ve İlker Ayrık gibi tanınmış isimler, Şevket Çoruh’a taziye ziyaretinde bulundu.

Şevket Çoruh, sosyal medya üzerinden annesine veda eden bir video paylaştı. Ünlü isim, paylaşıma “Yüzbaşı Neriman! Selo’ya selam söyle” yazdı. Bu mesaj, hem duygusal anları yansıttı hem de annesine duyduğu özlemi dile getirdi.