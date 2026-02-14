Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

seyahat-desteginde-onemli-artis-gerceklesti

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI VE HAZİNE BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemenin ardından, ücretsiz seyahat kapsamındaki gelir desteği ödemelerine yönelik esaslarda önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ

Gerçekleştirilen düzenlemeyle, ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde sunulan gelir desteği yüzde 30 oranında artırıldı. Artışla birlikte, İstanbul ve Ankara’da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir araca verilen aylık destek tutarı 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye yükseltildi. Diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları için ödeme miktarı ise 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldı.

BÜYÜKŞEHİR DIŞINDAN DA DESTEK ARTIŞI

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise destek miktarı 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yapılan değişiklik gereği, şehir içi özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık gelir desteği de 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Münih konferansında bölgesel istikrar ve diplomasi üzerinde durarak, savaşın getirilerinin olmadığını vurguladı ve sorunların dış müdahale olmadan çözülebileceğini ifade etti.
Gündem

Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Fatih Terim, sosyal medya videisinde "Çok yakında" mesajıyla dikkat çekerek, bazı kişilere önemli hatırlatmalarda bulunacağını duyurdu.
Gündem

Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 25 milyar dolar olduğunu, bunun çoğunun altın ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Altın hariç cari açığın ise milli gelire oranı yüzde 1,3-1,4 seviyesine düştü.
Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflığı sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmazlar için zorunlu hale getiriyor.
Gündem

Hasan Şaş’tan Osimhen Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

Galatasaray’ın Eyüpspor’u 5-1 yendiği maç sonrasında Hasan Şaş, 17 Şubat'taki Juventus mücadelesinde Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.