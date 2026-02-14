Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI VE HAZİNE BAKANLIĞI’NDAN YENİ DÜZENLEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemenin ardından, ücretsiz seyahat kapsamındaki gelir desteği ödemelerine yönelik esaslarda önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ

Gerçekleştirilen düzenlemeyle, ücretsiz seyahat uygulaması çerçevesinde sunulan gelir desteği yüzde 30 oranında artırıldı. Artışla birlikte, İstanbul ve Ankara’da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir araca verilen aylık destek tutarı 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye yükseltildi. Diğer büyükşehir belediyelerinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları için ödeme miktarı ise 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldı.

BÜYÜKŞEHİR DIŞINDAN DA DESTEK ARTIŞI

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise destek miktarı 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, yönetmeliğin 6’ncı maddesinde yapılan değişiklik gereği, şehir içi özel denizyolu ulaşım araçlarına ödenen aylık gelir desteği de 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldı.