Seydikemer Kaymakamlığına Yönelik Rüşvet Operasyonu

Seydikemer’de GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığıyla ilgili yürütülen bir soruşturma neticesinde, Seydikemer Kaymakamı’nın koruma polis memuru F.D. ile şoförü H.M., rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

SAVCILIK SÜRECİ İŞLEMLERİ

Şüpheli durumunda bulunan F.D. ve H.M., emniyet hizmetlerinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği, her iki şüpheliyi de tutukladı ve cezaevine gönderilmesine karar verdi.