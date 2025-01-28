Seyhan Belediyesi’ne Haciz: Eşyalara El Konuldu

BELEDİYE BORÇLARINDAN DOLAYI HACİZ UYGULANDI

Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlık yaptığı Seyhan Belediyesi, beş müteahhit firmaya olan borçlarını yerine getirmedi. Bu durum üzerine firmalar icra mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek icra takibinin başlatılmasına karar verdi.

HACİZ KARARI UYGULANDI

Alacaklı firmaların borçlarına karşılık olarak Seyhan Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilmesine karar verildi. Bu kararın ardından icra memurları, belediye binasına giderek Oya Tekin’in makam odasındaki eşyalara el koydu ve bunları kamyonete yükleyerek götürdü.