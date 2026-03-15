Shakhtar Donetsk Liderlik Koltuğundaki Yerini Korudu

Ukrayna Premier Ligi’nin 20. haftasında Shakhtar Donetsk, Metalist 1925 takımını ağırladı. Arda Turan’ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar, maçı 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

5 MAÇTIR KAZANIYORLAR

Ekip, ligde 5 maçlık galibiyet serisiyle dikkat çekerken, aynı zamanda 12 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı. Shakhtar’a galibiyeti getiren gol, 62. dakikada penaltı atışıyla Pedrinho’dan geldi.

LİDERLİĞİ KORUDULAR

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk puanını 47’ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Metalist 1925 ise 31 puanla 5. sırada yer aldı. Shakhtar’ın bir sonraki mücadelesi, evinde Rukh Vynnky ile olacak.

