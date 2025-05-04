Shell, Bp’yi Değerlendiriyor, Bekliyor

ŞİRKETLERİN STRATEJİK HAREKETLERİ

Shell, BP’nin olası satın alımını değerlendirmek için danışmanlarıyla birlikte çalışıyor. Ancak, hisse senedi ve petrol fiyatlarının daha da düşmesini bekleyerek, teklifte bulunup bulunmayacağına henüz karar vermedi. Son birkaç yıl içinde BP ve Shell neredeyse eşit büyüklüğe sahipti, ancak Shell, son dönemde yaklaşık 149 milyar poundluk piyasa değeriyle BP’nin neredeyse iki katına ulaştı. Cuma günü, Shell’in İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Financial Times’a BP için olası bir devralma teklifi sorulduğunda, “daha fazla Shell hissesi geri almayı tercih edeceğim” dedi. Shell’in sözcüsü, Sawan’ın bu ifadelerini doğruladı.

GÜÇLÜ KÂR AÇIKLAMASI

Shell’in büyük satın almalar yapma kapasitesi Sawan’a sorulduğunda, son yıllardaki ilerlemeye rağmen “kendi evimizi düzene sokmalıyız, yapacak daha çok işimiz var” yanıtını verdi. Londra’daki rakibini devralması, Shell’i küresel enerji sektöründe daha büyük bir güç haline getirebilir ve Exxon ile Chevron gibi şirketlere rakip olmaya yönelik bir ölçek kazandırabilir. Ancak, anlaşmanın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, birleşme düzenleyici incelemeleri de beraberinde getirebilir.

YENİ YATIRIMLAR VE STRATEJİLER

Shell, bu hafta, güçlü ilk çeyrek sonuçları göstererek kâr beklentilerini aştı ve 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım sürecini başlattı. Bloomberg News’e konuşan bazı kaynaklar, Shell’in BP’nin ya da başka bir talibin ilk hamleyi yapmasını bekleyebileceğini ve mevcut çalışmalarının bunun gibi bir senaryoya hazırlanmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Haberde, görüşmelerin henüz erken aşamalarda olduğu ve Shell’in bir mega birleşme yerine hisse geri alımlarına yönelmeyi tercih edebileceği ifade edildi.

BP’DE DEĞİŞİM VE STRATEJİLER

Shell’in bu süreçteki odak noktası “performans, disiplin ve sadeleştirmeye odaklanarak Shell’deki değeri yakalamaya” yönelmiş durumda. BP ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Mali kârlılığı artırma ve maliyetleri düşürme baskısı altında olan BP’nin başkanı Murray Auchincloss, 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satmayı, harcamaları azaltmayı ve hisse geri alımlarını planladığını aktardı. Ayrıca, yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla strateji şefinin de görevden ayrıldığı duyuruldu. Bilgi sahibi kaynakların Reuters’a verdiği bilgide, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management’ın, harcama ve maliyetlerde daha derin kesintiler talep ettiği için strateji şefinin değişmesi gerektiğini istediği belirtildi. BP, düzenleyici bir dosyada, hissesini %5’in biraz üzerine çıkararak, en büyük hissedarlar BlackRock ve Vanguard’ın sıralamasına girmiş durumda.