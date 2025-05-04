Shell, Bp’yi Satın Almak İstiyor

Şirketin Satın Alma Değerlendirmesi

Shell, rakibi BP’nin muhtemel bir satın alımını incelemek amacıyla danışmanları ile çalışma yürütüyor. Ancak, hisse senedi ve petrol fiyatlarının daha da düşmesini beklemeden bir teklif sunup sunmayacağına karar vermeye çalışıyor. Yaklaşık birkaç yıl boyunca BP ve Shell eşit büyüklükteydi, ancak son dönemlerde Shell, 149 milyar poundluk piyasa değeri ile BP’nin neredeyse iki katına çıktı. Cuma günü, Shell’in İcra Kurulu Başkanı Wael Sawan, Financial Times’a BP için olası bir devralma teklifiyle ilgili sorulduğunda, “Daha fazla Shell hissesi geri almayı tercih ederim” dedi. Shell sözcüsü, Sawan’ın bu sözlerini onayladı.

Enerji Sektöründe Rekabet

Sawan, Shell’in büyük satın almalar yapma kapasitesi hakkında bir soru aldığında ise, “kendi evimizi düzene sokmalıyız, yapacak daha çok işimiz var” açıklamasında bulundu. BP’yi devralmak, Shell’i küresel enerji piyasasında daha da baskın bir oyuncu hale getirecek ve Exxon ile Chevron gibi rakiplerinin statüsüyle örtüşen bir ölçek kazandıracak. Bu birleşme, büyüklüğünden dolayı düzenleyici incelemeleri de beraberinde getirebilir.

Finansal Görünüm ve Gelişmeler

Bu hafta Shell, kâr beklentilerini aşan güçlü ilk çeyrek sonuçları yayınladı ve 3,5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlattı. Bloomberg News ile konuşan bazı kaynaklar, Shell’in BP ya da başka bir alıcının ilk adımı atmasını bekleyebileceğini belirtti ve mevcut durumun böyle bir senaryoya hazırlık yapabileceğini ifade etti. Haberde, görüşmelerin henüz erken aşamalarda olduğu ve Shell’in büyük bir birleşme yerine hisse geri alımlarına öncelik verme olasılığının belirtildiği kaydedildi. Shell sözcüsü, konu ile ilgili olarak, “Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, performans, disiplin ve sadeleştirmeye odaklanarak Shell’deki değeri artırmaya odaklıyız” dedi.

BP’nin Stratejik Planları

BP’nin başkanı Murray Auchincloss, kârlılığı artırma ve maliyetleri düşürme hedefi doğrultusunda 2027’ye kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı yapmayı, harcamalarını azaltmayı ve hisse geri alımlarını planladığını duyurdu. Şirket, yatırımcı güvenini artırmaya çalışırken strateji şefinin de işten ayrıldığını açıkladı. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management, daha yüksek serbest nakit akışı elde etmek için harcama ve maliyetlerde daha derin kesintiler talep etti. Ayrıca, düzenleyici bir dosyaya göre, BP’deki hissesini % 5’in biraz üzerine çıkararak, en büyük hissedarlar BlackRock ve Vanguard ile birlikte yer aldı.