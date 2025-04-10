Sheringham’dan Şaşırtıcı Açıklama: “Her Futbolcunun Fiyatı Var”

MANÇHESTER UNITED’IN MALI DURUMUNA DİKKAT

Manchester United’ın eski forvet oyuncusu Teddy Sheringham, kulübün mali zorlukları hakkında çarpıcı bir değerlendirme yaptı. “Kulüp şu anda zor günlerden geçiyor ve transfer yapabilmek için paraya ihtiyaç duyacak. En büyük yıldızlar bile gönderilebilir, herkesin bir fiyatı var” diyen Sheringham, odak noktasını Bruno Fernandes’e yönlendirdi.

FERNANDES’İN GELECEĞİ TEHLİKEDE Mİ?

30 yaşındaki takım kaptanı Fernandes’in bu sezon takım için sağladığı katkılara dikkat çeken Sheringham, “Manchester City, Kevin De Bruyne’nin ayrılığı sonrası Fernandes’i isteyebilir. 100 milyon pound civarında bir teklif gelirse, Ratcliffe bunu değerlendirebilir” şeklinde konuştu. Geçen sezon FA Cup’ta Manchester City’yi 2-1 yenerek büyük bir başarı elde eden Manchester United’da Fernandes, attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli bir rol üstlenmişti. Bu durum, Sheringham’ın öne sürdüğü iddialar karşısında taraftarları huzursuz hale getirmiş durumda. Sosyal medyada “Fernandes City’ye giderse ne olur?” sorusu şimdiden tartışma konusu oldu.