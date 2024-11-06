Sibel Can, Sabuncu’ya Sosyal Medyadan Veda Etti!

CENGIZHAN SABUNCU’NUN HAYATINI KAYBEDİŞİ

Cengizhan Sabuncu, uzun bir süre mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek hayata veda etti. Sibel Can, yakın dostu olan Sabuncu’ya sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı gönderdi. Cengizhan Sabuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. “Birebir Şov Grubu” ile tanınan Sabuncu, karaciğer kanserinin etkisiyle dün hayata gözlerini yumdu. Yıllar boyunca Sibel Can’ın asistanlığını yapan Sabuncu’nun vefatı, ünlü sanatçıyı derinden etkiledi. Sibel Can, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak ona veda etti.

SOSYAL MEDYADA DÜŞTÜĞÜ YER

Gözyaşlarına hakim olamayan Sibel Can, paylaştığı gönderinin altına “sonsuz” emojisi koydu. Cengizhan Sabuncu’nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlık Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan merasimle gerçekleştirildi. Cenaze törenine Sibel Can’ın yanı sıra kızı Melisa Ural, oğlu Engin Can Ural, Hakan Altun, Cenk Tosun, Deniz Seki ve Tanyeli katıldı.

Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Sibel Can, şu ifadeleri kullandı: “İncitmeden gitti. İnanamıyoruz. Üç haftada böyle bir şey yaşandı. Büyük acı, Allah ailesine ve bizlere sabır versin. Üç hafta önce bu hastalığı öğrendik, mekanı cennet olsun. Öğrendiğimizde hastalık son evredeydi.”

Ayrıca, “Ne bir acı ne bir ağrı hiçbir şey yokken böyle bir durumla karşılaştık. Bizim ailemizden biriydi, üç çocuğumla beraber olan biriydi. O, aileden biriydi, asistanım değildi, kötü günde iyi günde hep o koşar, yardımcı olurdu. Çok özel biriydi, yeri dolmayacak birisi. Kıymetlisi ve sevdiği, mekanı cennet bahçesi olsun inşallah.” diye konuştu.