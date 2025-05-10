Sibel Kekilli, Almanya’da Liyakat Nişanı Aldı!

ÖDÜL TÖRENİ STUTTGART’TA DÜZENLENDİ

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile ödüllendiriliyor. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda gerçekleştirilen törende, Kekilli’ye ödülü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann tarafından verildi. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kekilli’nin sadece sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları konusundaki kararlı mücadelesiyle bu önemli ödüle layık görüldüğü ifade ediliyor. Açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” deniliyor.

KADIN HAKLARI MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Törende konuşma yapan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanatın gücünü toplumda değişim sağlamak için kullanan bir rol model olduğunu belirtiyor. “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor” şeklinde açıklama yaptı.

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü projeler ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destek ile uluslararası ölçekte de dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, 2017 yılında Almanya Federal Liyakat Nişanı ile de onurlandırılmıştı.