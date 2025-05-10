Sibel Kekilli, Almanya’da Liyakat Nişanı aldı

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile ödüllendirildi. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda düzenlenen törende, Kekilli’ye ödülünü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann verdi. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kekilli’nin sadece sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları alanındaki kararlı mücadelesiyle bu prestijli ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” ifadeleri yer aldı.

KADIN HAKLARI MÜCADELESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Törende konuşan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanatın gücünü toplumsal değişim için kullanan bir rol model olduğunu vurguladı. “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor,” diye konuştu.

ULUSLARARASI BAŞARILARIYLA TANINIYOR

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda adından söz ettirdi. 2017 yılında ise Almanya Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.