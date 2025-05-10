Sibel Kekilli, Almanya’dan Liyakat Nişanı aldı

ÖDÜL TÖRENİ VE PLATFORMA ÇIKAN BAŞARI

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden ile ödüllendirildi. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda yapılan törende, Kekilli’ye ödülünü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, kadın hakları konusundaki kararlı mücadelesiyle bu ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” şeklinde ifadeler kullanıldı.

KADIN HAKLARI MÜCADELESİ İLE ÖNE ÇIKAN ROL MODEL

Törende bir konuşma yapan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanatın gücünü toplumsal değişim için kullanan bir rol model olduğunu belirtti. “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor,” dedi.

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü faaliyetler ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası alanda da adından söz ettirmişti. Daha önce, 2017 yılında Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırıldığı da biliniyor.