Sibel Suiçmez Kimdir Ve Kaç Yaşında?

SİBEL SUIÇMEZ HAKKINDAKİ KONULAR

Sibel Suiçmez, katıldığı programlarla dikkat çeken bir isim olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Kim olduğu, yaşadığı ve hayatı hakkında birçok soru bulunuyor. 1964 yılında Ankara’da doğuyor ve eğitim hayatına Of Merkez İlkokulu’nda başlıyor. Ortaokul ve liseyi Trabzon Özel Köşk Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriyor ve 1984 yılında mezun oluyor.

KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

Kariyerine 1985 yılında Trabzon PTT Başmüdürlüğü’nde avukat olarak başlayan Sibel Suiçmez, 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak atanıyor. Eşinin eğitim amacıyla İngiltere’ye gitmesi ile birlikte burada dil kursuna katılıyor ve Brighton Üniversitesi’nde kadın-erkek eşitliği konusunda doktora geçişli Master programına başlıyor. 1994 yılında ülkeye döndükten sonra serbest avukatlık yapmaya başlıyor ve bu süreçte çeşitli belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının avukatlığını üstleniyor.

Siyasi kariyerine ise 1994 yılında SHP-CHP birleşmesi döneminde Trabzon CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak adım atan Suiçmez, 1999 Yerel Yönetim Seçimleri’nde Demokratik Sol Parti’nin Trabzon Belediye Başkan Adayı oluyor. 2006 yılında DSP İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulunuyor ve daha sonra partiden istifa ediyor.

Trabzon Barosu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunarak birçok komisyon kuruyor. 2016 yılında Trabzon Barosu’nun ilk kadın baro başkanı olarak seçiliyor ve 2018-2021 ile 2021-2023 dönemlerinde de başkanlık görevini sürdürüyor. 5 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilerek Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor. Bu dönemde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Merkezi, Meslek İçi Eğitim Merkezi ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’ndan sorumlu oluyor.

GÜNDEMDEKİ FAALİYETLERİ

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekilliği aday adayı olmak için Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyor. 2022 yılında Trabzon CHP’ye üye olarak katılan Suiçmez, birçok dernekte aktif rol üstleniyor. Kadın ve çocuk hakları başta olmak üzere insan hakları konusunda yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor.

Çernobil sonrası Karadeniz’de yayılan kanser hastalığı üzerine çalışmalar yapıyor ve referandum sürecinde “Hayır Kampanyası”nda etkin rol alıyor. 2017 yılında çoklu baro kurulmasına karşı yürüyüşlerde bulunarak eylemlere katılıyor. İngilizceyi iyi derecede bilen Suiçmez, Trabzon Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi Halit Suiçmez ile evli ve iki çocuğun annesi.