Sibel Taşçıoğlu Ayrıldı, Kriz Patlak Verdi!

KARAKTERİN VEDASI DUYURULDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde üç sezon boyunca “Pembe” karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziye veda ettiğini sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla açıkladı. Oyuncunun bu açıklamaları, dizinin izleyicilerini büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Taşçıoğlu, “3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum…” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ayrılığın nedeni tartışmalı

Ayrılığın sürpriz bir şekilde duyurulması, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre, Taşçıoğlu’nun diziden ayrılması daha önce planlanmamıştı. Oyuncunun, başka bir projeye geçeceğine veya sette bir kavga yaşadığına dair çıkan söylentilerin ise asılsız olduğu belirtildi.

Sosyal medyada bir kriz yaşandı

Tüm bu gelişmelerin ardından Sibel Taşçıoğlu, dizinin senaristi Zeynep Gür’ü Instagram’dan takipten çıkardı. Bu hamle, sosyal medya platformlarında bir “kriz” olarak değerlendirildi. Durumu basından öğrenen Gür, Taşçıoğlu’nun bu hareketine kayıtsız kalmadı ve konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Zeynep Gür’ün tepki düzeyi

Senarist Zeynep Gür, bu konuda “Ben kendisini hâlâ takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini biraz çocukça buluyorum. Bu bir hikaye meselesiydi. Dizi mantığında hikaye esastır.” diyerek, profesyonelliğe vurgu yaptı. Ayrıca, oyuncunun performansını da takdir ettiğini belirtti.

SENARYO EKİBİYLE YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR

Taşçıoğlu’nun ayrılığı ve takipten çıkarma hareketinin ardından, senaryo ekibiyle olası anlaşmazlıklar tekrar gündeme geldi. Sektör kulislerinde bu durumun dizi ekibi içerisindeki fikir ayrılıklarını işaret ettiği konuşuluyor.