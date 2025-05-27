Siber Dolandırıcılık Operasyonu! 4 Kişi Tutuklandı

YATIRIM AMAÇLI DOLANDIRICILIK VAKASI

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde yaşayan S.D.G., sosyal medya aracılığıyla yatırım amaçlı olarak paravan firmalara toplamda 4 milyon 530 bin lira göndermiş. Ancak şirketlerden herhangi bir geri dönüş alamayan vatandaş, dolandırıldığını anladıktan sonra adli makamlara başvurdu.

OPERASYONLARLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderilen paraların Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. isimli şahıslara ait şirket hesaplarına aktarıldığını saptadı. Şüpheliler Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı ve Yalova’ya getirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.