Siber Suç Soruşturması, Şebekeyi Ortaya Çıkardı

SİBER SUÇ SORUŞTURMASI BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bir siber suç soruşturması, Dark Web üzerinde çocuk istismarı içerikleri yayımlayan uluslararası bir ağı açığa çıkardı. Yüz binlerce üyesi olan bu yasa dışı platform, özel sunucular aracılığıyla ve 100 dolarlık ödemelerle erişim imkanı sağlıyor.

SORUŞTURMANIN KAYNAĞI

Soruşturma, Temmuz 2024’te Florida emniyet güçlerinin TikTok platformunda çocuk istismarıyla ilgili reklamlar yayan bir internet sitesini tespit etmesi ile başladı. Siteye yönelik yapılan teknik takip çalışmaları, ağın yöneticisi Krunalkumar Modi’ye ulaştı.

OPERASYON VE BULGULAR

New Jersey eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, Modi’nin evinde 6 terabaytın üzerinde veri tespit edildi. Bu verilerin çoğunluğu bebeklere ait olmak üzere, 1.2 milyon istismar videosu içeriyordu. Yapılan incelemeler, bu platformun milyonlarca aktif üyesine sahip olduğunu ortaya koydu. Ele geçirilen dijital materyalların analizi, soruşturmayı Kanada ve diğer ülkelere taşıdı. Bu ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

ŞEBEKENİN LİDERİ ADANA’DA

Soruşturma kapsamında, şebekenin liderinin ‘John De Vil’ takma adını kullanan Mehmet Bozüyük olduğu belirlendi. Adana’da yaşayan ve evli iki çocuk babası olduğu ifade edilen Bozüyük hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Türk makamlarının, Bozüyük’ü yakalamak için ABD yetkilileriyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor.