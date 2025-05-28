Sıcak Hava Sahilleri Kalabalıklaştırdı!

ANTALYA’DA YAZ HAVASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Antalya, yaz mevsiminde sıcak hava koşullarıyla dikkat çekiyor. Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece seviyesinde kaydedildi. Kentteki nem oranı yüzde 51’e ulaştı. Bu güzel havadan yararlanmak isteyenler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğun ilgi gösterdi.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler, denizde serinlemeyi tercih etti veya sahilde güneşlenerek keyifli anlar yaşadı. Su sporlarına meraklı olanlar, deniz paraşütü ve jet ski gibi aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi. Ayrıca bazı tatilciler, kamp sandalyelerinde oturarak kitap okumayı seçerken, çocuklar ise kumda oynayarak eğlencenin tadını çıkardı.