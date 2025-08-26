Sıcak Hava Yaşlanmayı Hızlandırıyor

ISIL DALGALARIN ETKİLERİ KANITLANDI

Sıcak hava dalgalarının cilt üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyordu. Ancak, bu sıcak dalgalarının insan sağlığına etkisi bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmacılar, tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanların biyolojik yaşlanmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Çin, Tayvan ve ABD’den gelen bilim insanları, Tayvan’da 2008-2022 yılları arasında yaklaşık 25 bin yetişkinin sağlık verilerini analiz etti. Katılımcıların biyolojik yaşını belirlemek için kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını içeren çeşitli tıbbi test verilere başvuruldu. Araştırma, “Nature Climate Change” dergisinde yayımlandı.

BİYOLOJİK YAŞSIZLIKTA ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

İki yıllık süre zarfında ekstra dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan bireylerin biyolojik yaşının ortalama 9 gün ilerlediği gözlemlendi. Araştırmacılar, açık hava ile daha fazla zaman geçiren işçilerde bu etkinin çok daha hızlı olduğuna dikkat çekti. The Guardian gazetesine göre, çalışmayı yönlendiren Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Cui Guo, “Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur.” açıklamasını yaptı.

GELİŞEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK RİSKLERİ

Sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığına dikkat çeken Cui, yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelecek etkilerinin “daha ağır” ve uzun süreli olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.