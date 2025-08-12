Sıcaklık Şanlıurfa’da 53 Derece

AFRİKA SICAKLARI TÜRKİYE’DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Afrika kökenli sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şanlıurfa’da hâlâ hissedilen kavurucu sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Kentte termometrelerin 53 dereceyi göstermesi dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR SICAKLA MÜCADELE EDİYOR

Vatandaşlardan Adil İpeksever, havanın aşırı sıcak olduğunu belirterek, “Gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ediyoruz” şeklinde ifade ediyor. Eyüp Saygan ise İzmir’den geldiğini dile getirerek, Şanlıurfa’nın İzmir’e göre çok daha sıcak olduğunu vurguluyor ve özellikle yaz mevsiminde bu bölgede yaşamanın oldukça zor olduğunu kaydediyor.