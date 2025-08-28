Sıcaklıklar Düşmekte! Sağanak Uyarısı Var

SONBAHAR HAVA DURUMU

Ağustos ayının sonunda Türkiye sonbahar havasına girmeye başlıyor. Meteoroloji tarafından açıklanan yeni hava durumu haritasına göre İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinde kalıyor. Ancak bazı iller için sağanak yağış uyarıları da yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller arasında Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay yer alıyor. Bu bölgelerde yerel sağanak şekilde ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İSTANBUL VE BOLGESEL HAVA DURUMU

İstanbul’da sıcaklık 22°C ile 31°C arasında değişiyor. Hava az bulutlu ve açık, fakat kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinden sonra Anadolu yakasının kuzey kıyılarının mevzii sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi genelinde de hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu. İstanbul’un Anadolu yakası ve Bandırma çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

AKDENİZ VE KARADENİZDE HAVA

Akdeniz Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçerken, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye’nin kuzeyi ile Adana’nın kuzey ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülecek. Batı Karadeniz’de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bu bölgelerin iç kesimlerinde, Samsun ve Rize çevrelerinde yerel sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava az bulutlu ve açık kalacak.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgarın eseceği belirtiliyor. Karadeniz’de hava durumu parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın bölgesel olarak değişiklik göstereceği öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nde de benzer bir hava durumu hâkim. Ege Bölgesi az bulutlu ve açık geçerken, rüzgarın yönü değişik olacaktır. Akdeniz’de de hava durumu genel itibarıyla parçalı ve az bulutlu olacak.