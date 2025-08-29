Sıcaklıklar Düşüyor! 5 İle Sağanak Uyarısı

HAVA DURUMUNDA SON DURUM

Ağustos ayının sonuyla birlikte Türkiye sonbahar sezonuna adım atıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu haritası, İstanbul ve bazı diğer şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini gösteriyor. Ancak bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapılıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller arasında Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay bulunuyor. Bu illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.

BÖGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul’da hava sıcaklığı 22°C ile 31°C arasında değişiyor. Hava genellikle az bulutlu ve açık, ancak kuzey kesimlerinde zamanla parçalı bulutlu hale gelecek. Bu gece saatlerinden itibaren Anadolu yakasının kuzey kıyılarında yerel sağanak yağışlar görülmesi olabiliyor. Marmara Bölgesi’nde de hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak; kuzey kesimlerinde parçalı bulutlarla birlikte yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Akdeniz Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye’nin kuzeyi ve Adana’nın kuzeyi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakların olması olabiliyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde olması tahmin ediliyor. Marmara ve Ege’de de rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, bazen 5 ila 7 kuvvetinde esecek.

GÖRÜŞ ŞARTLARI VE DALGA YÜKSEKLİĞİ

Dalga boyunun batıda 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde batısında yer yer 2,5 m olacağı, görüşün iyi olacağı, yağış anında ise orta seviyede kalacağı öngörülüyor. Akdeniz’de durum ise parçalı ve az bulutlu olarak geçiyor; rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında 4 ila 6 kuvvetinde olması bekleniyor.