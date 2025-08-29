Sıcaklıklar Düşüyor! 5 İlle Sağanak Uyarısı

SONBAHAR HAVASI BAŞLIYOR

Ağustos ayının sonuyla Türkiye sonbahar havasına giriyor. Meteoroloji tarafından hazırlanan yeni hava durumu raporuna göre İstanbul ve diğer yerlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde kalıyor fakat bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapılıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı verdiği iller arasında Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay yer alıyor. Bu illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye’nin diğer bölgelerindeyse parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

ŞEHİRLERE GÖRE HAVA DURUMU

İstanbul’da sıcaklık 22°C ile 31°C arasında değişiyor, az bulutlu ve açık bir hava var. Kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu hale gelmesi, bu gece saatlerinden sonra Anadolu yakasının kuzey kıyılarında mevzii sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesinde de benzer hava durumu gözlemleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi az bulutlu ve açık geçecek, ancak öğle saatlerinde Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye’nin kuzeyi, Adana’nın kuzeyi ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Batı Karadeniz ise az bulutlu ve açık; doğusunun yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

DIĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerde yüksek bölgeler, Samsun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel sağanak yağış bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz’in durumuna baktığımızda; parçalı ve az bulutlu bir hava, Doğu Karadeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış mevcut. Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan rüzgarın 3 ila 5, akşam saatlerinde 7’ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Dalga boyunun 1,0 ila 2,0 m arasında değişmesi ve yağış anında görüşün orta seviyede olması bekleniyor. Marmara denizinin de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gelişiyor.