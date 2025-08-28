Sıcaklıklar Düşüyor! 5’te Sağanak Uyarısı

AĞUSTOS SONUNDA SONBAHAR HAVALARI

Ağustos ayının sonuyla birlikte Türkiye’de sonbahar havası kendini göstermeye başladı. Meteoroloji tarafından açıklanan yeni hava durumu haritasına göre, İstanbul ve diğer şehirlerde sıcaklıklar mevsim normalleri doğrultusunda kalırken, bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı. “Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.” Türkiye’nin diğer bölgelerinde ise genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava sıcaklığının 22 °C ile 31 °C arasında olacağı tahmin ediliyor. Genel hava durumu az bulutlu ve açık, ancak kuzey kesimlerde zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor. “Bu gece saatlerinden sonra Anadolu yakasının kuzey kıyılarının mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.” Marmara bölgesinde de benzer hava koşulları var; kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu olacağı bildiriliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE KARADENİZ’DE HAVA

Akdeniz bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, doğu kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Osmaniye’nin kuzeyi ve Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Batı Karadeniz’de de hava genel olarak az bulutlu ve açık, doğusu ise yer yer parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise “parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlar bekleniyor.”

DENİZLERDE HAVA ŞARTLARI

Denizlerde, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor. Karadeniz’in hava durumu parçalı ve az bulutlu, ancak Doğu Karadeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Rüzgarın Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6 olacağı; akşam saatlerinde ise yer yer 7 kuvvetine kadar çıkabileceği öngörülüyor. Dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre arasında değişirken, sabah saatlerinde batıda yer yer 2,5 metreye ulaşması tahmin ediliyor. Marmara’da hava durumu ise parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde ise 5 ila 7 arasında olacağı bekleniyor. Ege’de az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın 4 ila 6 kuvvetine ulaşması olası. Akdeniz’de de hava durumu parçalı ve az bulutlu olarak geçecek.