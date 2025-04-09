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“Şiddetli Fırtına Gümüşhane’yi Vurdu”

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ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİSİ

Gümüşhane’nin Eskibağlar Mahallesi Hastane Kavşağı’nda meydana gelen yoğun yağış ve fırtına, trafik ışıklarının devrilmesine yol açtı. Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, trafikte kısa süreli bir aksama meydana geldi.

TRAFİK IŞIGI KALDIRILIYOR

İhbar üzerine bölgeye giden Karayolları ekipleri, devrilen trafik ışığını kaldırmak için çalışmalara başladı. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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