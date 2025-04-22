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Sıfır Araç Alımında ÖTV Ve KDV Yok!

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ÖTV VE KDV MUAFİYETİ DÜZENLEMELERİ

ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak olan vatandaşlar, sıfır araç alımında büyük bir maliyet avantajı sağlıyor. Türkiye’de sıfır araç alımında vergiler, maliyetin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Örneğin, 2 milyon TL değerindeki bir aracın neredeyse 1 milyon TL’si dolaylı vergilerden meydana geliyor. Bu durum, pek çok tüketicinin araç sahibi olmasını neredeyse imkânsız kılıyor.

HURDA ARAÇ SAHİPLERİNE AVANTAJ

Meclis gündeminde yer alan yeni yasa teklifi, hurda araç sahiplerine önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor. Tasarı kabul edildiği takdirde, hurda araca sahip olan vatandaşlar, sıfır araç alırken ÖTV ve KDV ödemeyecek. Bu durum, toplam ödenecek tutarın yaklaşık 1 milyon TL kadar azalmasını sağlayabiliyor.

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