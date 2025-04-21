Sıfır Araç İçin ÖTV Ve KDV Muafiyeti!

ÖTV VE KDV MUAFİYETİ NEDENİYLE MALİYET AVANTAJI

Sıfır araç alacak vatandaşlar, ÖTV ve KDV muafiyeti sayesinde önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Türkiye’de sıfır araç alımlarında vergi yükü oldukça yüksek durumda. Örneğin, 2 milyon TL’lik bir aracın yaklaşık 1 milyon TL’si ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu durum, pek çok tüketici için araç sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE AVANTAJ SUNAN YENİ YASA TEKLİFİ

Meclis gündeminde yer alan yeni yasa teklifi, elindeki hurda aracı bulunan vatandaşlara ciddi bir avantaj sunmayı amaçlıyor. Tasarı kabul edilirse, hurda araç sahipleri sıfır araç alımlarında ÖTV ve KDV ödemekten muaf tutulacak. Bu durum, vatandaşların ödeyeceği toplam tutarın yaklaşık 1 milyon TL kadar düşmesini sağlıyor.