Sıfır Araçlarda İndirim Müjdesi Bekleniyor!

ARAÇ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Küçük’ün iddialarına göre, halihazırda Türkiye’de 2,5 milyon TL’ye showroom’larda bulunan yeni bir aracın yaz aylarında fiyatı 2,1 milyon TL’ye kadar inebiliyor. Daha üst segmentte bulunan 5 milyon TL’lik araçlar ise %15-20 oranında bir indirim ile fiyat düşürme potansiyeline sahip. Peki, bu fiyat dalgalanmalarını ne tetikliyor? Cevap, ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Nisan 2025’te uygulamaya girecek ithalat tarifeleriyle ilgili. Türkiye, bu tarifelerde asgari gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer alıyor.

İTHALAT POLİTİKALARI VE ETKİLERİ

Küçük, Bloomberg’de okuduğu bir yorum üzerinden dikkat çeken bir analiz sundu. ABD’de yıllık yaklaşık 16 milyon araç satılıyor ve bunların 11-12 milyonu ithal ediliyor. Trump, yüksek vergi politikasında geri adım atmayacağını açıkça ifade ediyor. Bu durum, Avrupa ve Asya’daki üreticilerin ABD pazarında araç satışı yapmasının zorlaşacağı anlamına geliyor. Peki, çözüm nedir? Bu araç stoklarını başka pazarlara kaydırmak. İşte burada Türkiye, alternatif bir rota olarak öne çıkıyor. Avrupa ve Asya’daki otomotiv devleri, ellerindeki araçları satmak için Türkiye’ye daha uygun fiyatlarla gelmek isteyebiliyor.

TÜRKİYE PAZARINDAKİ FIRSATLAR

Küçük, sözlerini sürdürerek “Bu yaz, Türkiye’de sıfır araçlarda %10-15 indirim öngörüyorum. Örneğin, 2,5 milyon TL’lik bir araç 2,1 milyon TL’ye kadar düşebilir. 5 milyon TL’lik araçlarda ise %15-20’lik bir indirim mümkün” dedi. Bu tahmin, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek türden. Küçük’ün öngörüsü, küresel otomotiv pazarındaki dinamikleri ve Türkiye’nin bu süreçteki rolünü vurguluyor. ABD’nin ithalat politikaları neticesinde diğer ülkelerden gelecek araçların Türkiye pazarında daha uygun fiyatlarla sunulabileceği ifade ediliyor.