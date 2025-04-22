Sıfır Araçlarda ÖTV Ve KDV Muafiyeti!

ÖTV VE KDV MUAFİYETİ FIRSATI

ÖTV ve KDV’den muaf olacak vatandaşlar, yeni sıfır araç alımlarında önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Türkiye’de sıfır araç satın alırken, vergilerin maliyet içindeki oranı oldukça yüksek. Örneğin, 2 milyon TL değerinde bir aracın neredeyse 1 milyon TL’si ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bu durum, çok sayıda tüketici için araç sahibi olmayı neredeyse imkânsız kılıyor.

HURDA ARAÇ SAHİPLERİNE AVANTAJ

Meclis gündeminde yer alan yeni yasa teklifi, hurda araç sahiplerine önemli bir fırsat sunmayı amaçlıyor. Tasarı onaylanırsa, hurda aracı olan vatandaşlar sıfır araç alırken ÖTV ve KDV ödemeyecek. Bu uygulama sayesinde ödenecek toplam tutar, yaklaşık 1 milyon TL kadar azalmış olacak.