Sigara Fiyatlarına Zam Beklentisi: Mart 2025

ÖTV DÜZENLEMESİ VE FİYAT ARTILARI

Yıl başında alkol ve sigarada uygulanan ÖTV düzenlemesi, fiyat artışlarını tetikledi. Ocak ayında %7.56 oranında yükselen ÖTV, doğrudan alkollü içeceklere yansıdı. Sigara fiyatlarında da benzer bir artış bekleniyor. Bu çerçevede, sigaradan alınan asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa ulaştı.

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

ÖTV artışı sonrasında birçok sigara grubunda fiyatlar yükseldi ve Mart ayında yeni bir 5 liralık zam beklentisi ortaya çıktı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarında yeni bir artış öngörülmediğini ancak sigara fiyatlarının Mart ayında yükseleceğini dile getirdi.

KAÇAK ÜRÜNLERE YÖNELİM ARTIYOR

Fiyatların yükselmesiyle birlikte kaçak alkol ve sigaraya yönelim hız kazandı. Dündar, yüksek vergilerin tüketiciyi kaçak ürünlere iterek son iki ayda sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısının 113’e ulaştığını belirtti. “Öldüren kaçak alkol değil, yüksek vergi” diyerek zamların halkı kaçak piyasaya ittiğini vurguladı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

25 Şubat 2025 Salı günü itibarıyla sigara fiyatları şu şekilde oluştu: Philip Morris Grubu: En ucuz sigara 72 lira, en pahalı sigara 81 lira. JTI Grubu: En ucuz sigara 68 lira, en pahalı sigara 80 lira. BAT Grubu: En ucuz sigara 71 lira, en pahalı sigara 89 lira. T&T Grubu: En ucuz sigara 64 lira, en pahalı sigara 71 lira.