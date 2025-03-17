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Sigara Grubu TT’ye Zam Yapıldı

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Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Türkiye’de sigara fiyatları, son dönemlerde art arda gelen zamlarla sürekli gündemde kalıyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklama ile TT sigara grubuna da zam yapıldığını bildirdi. Dündar, son dakika sigara zammını, “Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi” sözleriyle duyurdu. Yapılan zamlarla birlikte, sigaranın en düşük fiyatı 68 TL’ye, en yüksek fiyatı ise 91 TL’ye yükseldi. Tütün ürünlerindeki fiyat artışları devam ederken, önümüzdeki günlerde yeni zamların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

TT GRUBUNA ZAM YAPILDI

Erol Dündar, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, TT sigara grubunun fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Yeni fiyatlara göre:

TT grubunda en düşük sigara fiyatı: 68 TL

TT grubunda en yüksek sigara fiyatı: 85 TL

Önceden Philip Morris, BAT, Esse ve JTI sigara gruplarında da fiyat artışı gözlemlenmişti.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son zamlarla birlikte sigara fiyatları yeniden güncellendi. İşte sigara gruplarına göre en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları:

Esse sigara fiyatları

En düşük: 70 TL

En yüksek: 90 TL

BAT sigara fiyatları

En düşük: 75 TL

En yüksek: 91 TL

Philip Morris (PM) sigara fiyatları

En düşük: 80 TL

En yüksek: 89 TL

JTI sigara fiyatları

En düşük: 75 TL

En yüksek: 91 TL

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