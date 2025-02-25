Sigara Ve Alkolde ÖTV Zammı Kapıda

ÖTV DÜZENLEMESİ VE FİYAT ARTILARI

Yılbaşı itibarıyla alkollü içecekler ve sigarada gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesi, beraberinde önemli fiyat artışlarını getirdi. Ocak ayında %7.56 kadar artan ÖTV, doğrudan alkollü içeceklerin fiyatlarına yansırken, benzer bir zamın sigara fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Bu çerçevede, sigaradan alınan asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 83 kuruşa yükseldi.

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

ÖTV artışının ardından birçok sigara grubunda fiyatların yükselmesiyle birlikte Mart ayında yeni bir 5 liralık zam bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarında yeni bir artış öngörülmediğini, ancak sigara fiyatlarının Mart ayında yükseleceğini ifade etti.

KAÇAK ÜRÜNLERE YÖNELİM ARTIYOR

Fiyatların yükselmesiyle birlikte kaçak alkol ve sigara kullanımı da artış gösteriyor. Dündar, yüksek vergilerin tüketiciyi kaçak ürünlere yönlendirdiğini vurgulayarak, son iki ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 113’e ulaştığını belirtti. “Öldüren kaçak alkol değil, yüksek vergi” diyerek, zamların halkı kaçak piyasaya ittiğini dile getirdi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Peki, 25 Şubat 2025 Salı tarihi itibarıyla sigara fiyatları ne durumda? İşte markalarına göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları şu şekilde: Philip Morris Grubu: En ucuz sigara 72 lira, en pahalı sigara 81 lira. JTI Grubu: En ucuz sigara 68 lira, en pahalı sigara 80 lira. BAT Grubu: En ucuz sigara 71 lira, en pahalı sigara 89 lira. T&T Grubu: En ucuz sigara 64 lira, en pahalı sigara 71 lira.