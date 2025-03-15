Ekonomi

Sigarada ÖTV Oranı ve Vergi Değişikliği

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ÖTV ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında önemli değişiklikler gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile birlikte sigaraların ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu düzenleme vergi gelirlerinde değişiklik yaratmadan ÖTV’nin yapısında güncellemeler yapılmasını sağlıyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFİ

Yeni düzenleme ile sigara üzerindeki ÖTV oranlarında bir indirim gerçekleştirilirken, bu indirimin yol açabileceği vergi gelirlerindeki kayıpları dengelemek amacıyla maktu vergi tutarında artış yapıldı. Bu değişiklikle birlikte sigaranın enflasyon üzerindeki etkisi 4,4’ten 3,8’e çekildi. Böylece, maliyetlerdeki 1 liralık artış nedeniyle sigara fiyatlarına yönelik gerekli olan artış miktarı 4,4 lira değil 3,8 lira olacak şekilde belirlendi. Bu adım, enflasyonist etkinin sınırlandırılması ve bütçe hedefleriyle uyumlu maliye politikası uygulamak amacı taşıyor.

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