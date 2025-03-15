Ekonomi

Sigarada ÖTV ve Maktu Vergi Düzenlemesi

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ÖTV ORANLARINDA VE MAKTU VERGİ TUTARINDA DEĞİŞİKLİK

Sigaralar üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişiklik yapmak amacıyla düzenleme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte, sigaraların ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, bu düzenleme vergi gelirlerinde herhangi bir değişiklik yaratmadan ÖTV’nin kompozisyonunda güncellemeler yapmayı hedefliyor.

VERGİ KAYIPLARININ TELAFİSİ

Karara göre, sigaraların ÖTV oranında yapılan indirim, bu indirim sebebiyle oluşacak vergi gelirlerindeki azalmayı dengelemek amacıyla maktu vergi tutarında bir artış ile desteklendi. Bu durum, bunun yanı sıra sigaranın etkisini 4,4’ten 3,8’e indirecek şekilde ayarlandığı belirtildi. Böylece fiyatlardaki 1 liralık artış, sigara fiyatlarında yapılması gereken artış miktarını 4,4 lira yerine 3,8 lira olarak düzenliyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE HEDEFİ

Düzenlemenin en önemli amacı, enflasyonist etkinin sınırlandırılması olarak ifade ediliyor. Bu kapsamda mali politikaların enflasyonla mücadelede destek verici bir rol oynaması hedefleniyor. Bu maliye politikası adımı, bütçe hedefleri ile uyumlu olarak atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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