Sigaraya Cezalar Artacak, Dikkat!

SAĞLIKTA TÜTÜNLE MÜCADELE VE CEZALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu’nda gerçekleştirilen “Anadolu Sohbetleri” etkinliğinde tütünle mücadele konusundaki önemli bilgileri paylaştı. Kapalı alanlarda sigara içen kişilere yönelik cezaların artırılacağına dikkat çeken Memişoğlu, “Hep kurumlara ceza kestiğimiz algılanmasın, sigara içenlere de ceza kesilebilecek” sözlerini kullandı.

DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

Tütünle ilgili sürdürülen çalışmalara dair bilgi veren Memişoğlu, “ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız” dedi. Türkiye’de erkeklerin yüzde 45’inin sigara içtiğini belirten Memişoğlu, “Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

BÜTÜN BAKANLIKLARLA İŞ BİRLİĞİ

Hareketli yaşamı destekleme amacıyla çeşitli bakanlıklarla ortak çalışmalar yürütüleceğini aktaran Memişoğlu, “Sağlık, milli eğitim, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor bakanlıkları ile bir araya geleceğiz” dedi. Okul bahçelerinin de dahil olduğu düzenlemelerin planlandığını belirten Memişoğlu, “Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullandı. Hastanelerin depreme dayanıklı hale getirilme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

HASTANE DURUMU VE RAMBOLU YENİLEME

Deprem hazırlığı ve hastanelerin durumu hakkında da bilgi veren Memişoğlu, hastane binalarının yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini bildirdi. Dayanıklı olmayan hastaneler için yıkım kararları alındığını ifade eden Memişoğlu, “Yeni hastane yapıyoruz, ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız” dedi.

RENDEVU SORUNU VE AİLE HEKİMLİĞİ

Hastane randevularında genel olarak bir sorun olmadığını belirten Memişoğlu, “Aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20’sini bile kullanmıyor hastanelerde” diye vurguladı. Aile hekimliğini güçlendirmek için yeniden yapılandırıldığını söyleyen Memişoğlu, “Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Aile hekimleri taramaları yapıyor” ifadesinde bulundu.

ŞEKERLİ GIDALAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinleriyle ilgili düzenlemeler yapılacağını bildiren Memişoğlu, “Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Denetimleri artıracağız” dedi. Şekerli gıdalar üzerindeki çalışmalar hakkında da “Tüm şekerli gıdalarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız” açıklamasında bulundu.

İLAÇLAR VE ORGAN BAĞIŞI

Kas hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda bilimsel bir çalışma yürütüldüğünü ve “Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödemeye aldık” dedi. Organ bağışında Türkiye’nin başarılı olduğunu söyleyen Memişoğlu, “Şu anda Türkiye, canlısından organ veren dünyanın en yüksek ülklerinden bir tanesi” sözlerini ekledi.

SORUŞTURMALAR VE SMA İLAÇLARI

Doktorların e-imzası ile yazılan ilaçlar konusundaki iddialara dair bilgiler veren Memişoğlu, “İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz” diye belirtti. Ayrıca, yerli üretim SMA ilaçları ile ilgili klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını aktardı.