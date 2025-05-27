sigaraya-yeni-zam-belli-oldu

YENİ ZAM HABERİ

Sigaraya bir zam daha geldi. Sık sık zamlarla gündeme gelen sigara fiyatlarına yönelik yeni bir güncelleme mevcut. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği’nin Erol Dündar aracılığıyla duyurulan bu zam, bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.

FİYAT ARTIŞI VE AÇIKLAMA

Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi” ifadelerini kullandı. Yapılan zam sonrası en düşük sigara fiyatı 75 lira ile belirlendi, en pahalı sigara ise 91 lira oldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Winston ve Camel markalarını da kapsayan güncel fiyatlar şöyle sıralandı:

– Winston Dark Blue & Deep Blue: 80 TL

– Winston Slender Q Line: 80 TL

– Winston Slender: 80 TL

– Winston: 84 TL

– Winston Slims Q Line: 89 TL

– Winston Slims: 90 TL

– Winston Xsence: 91 TL

– Camel Slender: 77 TL

– Camel Deep Blue: 77 TL

– Camel Black & White: 78 TL

– Camel Yellow & Brown: 81 TL

– LD: 76 TL

– Monte Carlo: 75 TL

– Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL