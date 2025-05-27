Sigaraya Yeni Zam Uygulandı!

SİGARA ZAMINA YENİ DÜZENLEME

Sigaraya yeni bir artış uygulandı. Sık sık zamlarla gündeme gelen sigara fiyatlarına ilişkin yeni bir güncelleme yürürlüğe girdi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bugünden itibaren geçerli olacak zamlı fiyatları duyurdu.

Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara gurubuna zam geldi” şeklinde konuştu. Bugün itibarıyla yapılan zam sonucu, en düşük sigara fiyatı 75 lira, en yüksek sigara fiyatı ise 91 lira olarak belirlendi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Winston ve Camel gibi markaları içeren grubun güncel fiyatları ise şu şekilde sıralandı: Winston Dark Blue & Deep Blue: 80 TL, Winston Slender Q Line: 80 TL, Winston Slender: 80 TL, Winston: 84 TL, Winston Slims Q Line: 89 TL, Winston Slims: 90 TL, Winston Xsence: 91 TL, Camel Slender: 77 TL, Camel Deep Blue: 77 TL, Camel Black & White: 78 TL, Camel Yellow & Brown: 81 TL, Ld: 76 TL, Monte Carlo: 75 TL ve Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL.