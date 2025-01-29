Siirt Belediyesi’ne Kayyum Atandı: Ceza Verildi

BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS CEZASI

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş, terör örgütü üyeliği davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUM ATADI

Mahkeme kararının ardından hızlı bir şekilde harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Siirt Belediyesi için kayyum atama kararı aldı. Resmi açıklamada, belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren tüm hukuki sürecin tamamlandığı ifade edildi. Alınan karar doğrultusunda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, belediye başkan vekili olarak atandı.

KEMAL KIZILKAYA’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Kemal Kızılkaya, 10 Ağustos 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siirt Valiliği görevine getirilmiştir. Bürokrasideki uzun yıllara dayanan deneyimi, akademik başarıları ve idari yetenekleri ile öne çıkıyor. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Kızılkaya, kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde önemli çalışmalara imza attı.

EĞİTİMİ VE AKADEMİK KARNESİ

1975 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Kemal Kızılkaya, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Barosu’nda avukatlık stajı yaptı ve noterlik belgesi aldı. Ayrıca, hukuk uyuşmazlıkları alanında uzman arabulucu unvanını kazandı. Uluslararası düzeyde eğitim alan Kızılkaya, Exeter Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı. Süreç içinde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi yüksek lisansını tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora yaparak akademik kariyerine devam etti. Kızılkaya, yönetim bilimleri üzerine birçok makale ve kitap da yayımladı.

KARİYERİNE KAYMAKAM ADAYLIĞIYLA BAŞLADI

Kemal Kızılkaya, kariyerine 1999 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nevşehir Valiliği’nde kaymakam adayı olarak başladı ve Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Görev aldığı iller ve süreler şöyle sıralanabilir: 2002’de Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı, 2002-2004 yıllarında Kars Akyaka Kaymakamı, 2004-2007’de Mardin Vali Yardımcısı, 2007-2010 yıllarında Kastamonu Araç Kaymakamı, 2010-2013 arasında Konya Cihanbeyli Kaymakamı, 2013-2016’da Çanakkale Bayramiç Kaymakamı, 2016-2021 arasında İzmir Kemalpaşa Kaymakamı, 2021’de İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı ve son olarak 2021-2023 yıllarında Bilecik Valisi olarak görev yaptı.

VALİLİĞE ATANMA SÜRECİ

Kemal Kızılkaya, 10 Ağustos 2023’te Siirt Valiliği görevine atandı. Daha önceki illerde yaptığı başarılı işler ile bilinen Kızılkaya, Siirt’nde kamu hizmetlerini geliştirmek amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARYER

Kızılkaya, görev aldığı yerlerde gerçekleştirdiği başarılı projeleri ve çalışmaları nedeniyle çeşitli ödüller aldı. Bakanlıklar, Valilikler, Belediye Meclisleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri tarafından verilen Üstün Başarı, Başarı, Takdir, Teşekkür ve Fahri Hemşerilik belgeleri ile ödüllendirildi. Kamu yönetiminde etkinliği artırmaya yönelik projeleri ile dikkat çekti.

ÖZEL HAYATI

Kemal Kızılkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. Görev yaptığı her şehirde halkla sıkı ilişkiler kurarak, yönetim anlayışında katılımcılığı ön plana çıkardığı biliniyor.