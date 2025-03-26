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Siirt’te 16 Yaşındaki Kız Evinde Ölü Bulundu

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TRAJİK OLAYIN DETAYLARI

Siirt’in Kurtalan ilçesi Yenimahalle’de 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, S.İ.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı ve olayla bağlantılı olduğu düşünülen 9 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği bildiriliyor.

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