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Siirt’te Genç Kız Ölü Bulundu: 9 Gözaltı

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OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE KURBANI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Yenimahalle’de 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın bildirilmesi sonrasında sağlık ekipleri, hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrollerde S.İ.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Yaşanan bu trajik olayın ardından Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gerekli soruşturmayı başlattı. Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtiyor.

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